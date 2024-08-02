Bernard Rose imzalı "Lear Rex" filminde yıldız isimler bir araya geliyor

Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan uyarlanacak olan, Bernard Rose imzalı "Lear Rex" filminin kadrosu belli oldu.

Filmde Al Pacino ve Jessica Chastain'e, Ariana DeBose, Rachel Brosnahan, Peter Dinklage, LaKeith Stanfield, Chris Messina, Ted Levine, Danny Huston, Matthew Jacobs, Rhys Coiro ve Stephen Dorff eşlik edecek.

Filmde Kral Lear'a Al Pacino hayat verirken; Goneril rolünü Chastain, Cordelia'yı DeBose, Regan rolünü Brosnahan, Fool rolünü Dinklage, Albany rolünü Huston, Cornwall rolünü Messina, Edmund'ı Stanfield, Kent rolünü Levine, Glouseter rolünü Jacobs, Oswald'ı Coiro ve son olarak Poor Tom rolünü Dorff üstlenecek.

Çekimler 12 Ağustos'ta Los Angeles'ta başlayacak olan "Lear Rex" filminin konusu ise şöyle:

Lear Rex'te yaşlanan Kral Lear (Pacino), gelecekteki çatışmaları önlemek için topraklarını üç kızı arasında paylaştırır. Ancak kendisini seven genç kızını reddeder ve onun gücünü elinden alan ve onu korku ve delilikle dolu sefil bir çorak araziye mahkum eden kötü niyetli kız kardeşlerine güvenir.