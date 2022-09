Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel emekli oldu

Sanat hayatının 35 yılını İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde (İDOB) geçiren Aydın Karlıbel, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu.

"TÜRK OPERASI VAR OLSUN"



Karlıbel, konserin sonunda yaptığı konuşmada, İDOB'a ilk kabul edildiği günü hatırladığını söyleyerek, "35 yıl gayet hızlı geçti. Çünkü çok çalışarak geçti. Fakat böyle kıymetli sanatçıların arasında ben feyz aldım. Önce rahmetli Cemal hocam, daha sonra Adnan Saygun ve diğer hocaların hepsi bana ışık tuttu. Türk operası var olsun. Sonsuza dek yaşasın. Sizler var oldukça opera olacak" dedi.



İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Ayşem Sunal Savaşkurt da sanatçının emeklisinin olmayacağını dile getirerek, "Aydın Karlıbel'in değerli bilgilerinden, hazinesinden her zaman yararlanacağız. Sizi her zaman davet edeceğiz. Bu sahnelerde her zaman beraber olacağız. Sanata ve müziğe adanmış ömrünüzün 35 yılını İDOB ile geçirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Cemal Reşit Rey ve Aydın Karlıbel'in eserleri, çift piyanoda Aydın Karlıbel ve Olena Şenol tarafından yorumlandı. Çağrı Köktekin, Serkan Bodur, Ceren Şahin, Alper Göçeri, Bülent Külekçi ve Evren Ekşi de solist olarak konserde sahne aldı.