Beverly Hills 90210 yıldızı Shannen Doherty hayatını kaybetti

Oyuncu, paylaşımında "Bu korku... Kargaşa.... Her şeyin zamanlaması... İşte kanser böyle görünebilir" demişti.

Ünlü televizyon dizisi Beverly Hills 90210 dizisinde "Brenda" karakterine hayat veren Shannen Doherty , 2023 yılında göğüs kanseri olduğunu ve kanserin beynine yayıldığını açıklamıştı.

"KANSERLE MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

1980'lerde şöhreti yakalayan ünlü isimden kötü haber geldi. Shannen Doherty'nin halkla ilişkiler sorumlusu Leslie Sloane, People'a konuştu. Solane, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Aktris Shannen Doherty'nin vefatını büyük bir üzüntüyle teyit ediyorum. 13 Temmuz Cumartesi günü, uzun yıllar boyunca hastalıkla mücadele ettikten sonra kanserle mücadelesini kaybetti. Etrafı ailesi ve arkadaşlarıyla çevriliydi. Ailesi, huzur içinde yas tutabilmeleri için bu dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istiyor."