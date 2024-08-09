Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi. Oyuncu, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

Oyuncunun eşi Çisem Açıkalın "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı." açıklamasında bulundu.