Beyoğlu Kültür Yolu 6 bin sanatçıyı ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun kültür sanat hayatındaki önemine ilişkin, "Beyoğlu sanat, kültür, yenilik üretir. Beyoğlu her türlü ilklerin yaşandığı bir yerdir. Bu Beyoğlu'nun misyonudur" dedi.



Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali", her gün birbirinden farklı çok sayıda etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor.



Demircan, yaptığı açıklamada, 23 Ekim'e kadar konser, sergi, gösteri ve söyleşilerin de arasında bulunduğu binden fazla etkinlikle 6 binden fazla sanatçıyı ağırlayacak festivali anlattı.



Şehirlerde kültür festivalleri yapmanın bir ritüel olduğunu söyleyen Demircan, dünyanın birçok yerinde şehir eksenli kültür festivalleri yapıldığını ve İstanbul'da da daha önce benzer organizasyonların hayata geçirildiğini söyledi.



"KÜLTÜR YOLLARI KAVRAMI ZİHNİMİZDE NETLEŞTİ VE AKSİYON ALDIK"



Ahmet Misbah Demircan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Galata Kulesi, Atlas Sineması, Emek Sineması, Galataport gibi mekanların son yıllarda yapılan çalışmalarda yeniden halkın hizmetine sunulduğuna dikkati çekerek, "Bu aks üzerinde kültür kurumlarının yeniden hayata geçmesi münasebetiyle bir hareketlilik oluştu. Bu hareketlilik doğal olarak kurumlar açılırken içinde bazı kültürel faaliyetlerin yapılmasını da gündeme getirdi. Bunların gündeme gelmesiyle 'Kültür Yolları' kavramı da zihnimizde netleşti ve aksiyon aldık." dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin 12 ay içinde üçüncü kez düzenlenmesinin bu aksiyonun bir sonucu olduğuna işaret eden Demircan, festivalin veriminden mutlu oldukları için Bakanlık olarak festivali Ankara, Diyarbakır ve Çanakkale'ye de taşıdıklarının altını çizdi.



"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali", tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanata, sergiden sohbete geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatarak, 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, AKM'den başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor.