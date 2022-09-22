Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 1 Ekim’de başlıyor

Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde geçen yıl çizilen ilk rota olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim tarihleri arasında İstanbulluları bir kez daha kültür ve sanat zenginlikleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. AKM’den başlayıp Galataport’a ulaşan 4,1 kilometrelik festival rotasında, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür turizm noktaları yer alıyor.

SELÇUK ARTUT VE DEVRİM ERBİL'DEN SERGİ, HÜSAMETTİN KOÇAN'DAN ENSTALASYON



1 Ekim’de başlayıp 23 Ekim’e kadar sürecek festival kapsamında da 51 ayrı mekanda 6000’den fazla sanatçı ve 1000’den fazla etkinlik, 88 salon ve 5 açıkhava sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu yıl da festivalin kalbi olacak. AKM Çok Amaçlı Salon’da Selçuk Artut’un “Geomart-UT17” adlı dijital sergisi, AKM Galeri’de de Devrim Erbil’in “Renkler ve Teknikler” sergisi sanatseverlerle buluşacak. AKM Kültür Sokağı, sanatçı Hüsamettin Koçan ve ekibinin hazırladığı “Yolda” sergisiyle festivalin en uğrak merkezlerinden biri olacak. AKM Yeşilçam Sineması’nda film gösterileri ve söyleşiler, AKM Müzik Kayıt Stüdyosu’nda atölyeler, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde çocuklar için farklı etkinlikler düzenlenecek.



Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, Tünel Meydanı ve Fransız Kültür Merkezi’nin önü gibi alanlar hem Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi kültürel miraslarımızla ilgili etkinliklere hem de horondan halaya, salsadan flamenkoya dünya danslarını kapsayan gösterilere sahne olacak. Özellikle Taksim Meydanı ve Gezi Parkı kukla gösterilerinden tiyatrolara, atölyelerden sergilere çocukların festivalin tadını çıkaracağı pek çok farklı etkinliğin adresi olacak.



EN KAPSAMLI STANLEY KUBRICK SERGİSİ



Festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi, kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi olacak. Festivalin bir diğer iddialı sergisi, Tophane-i Amire Tek Kubbe’de açılacak. Aralarında Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.