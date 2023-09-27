Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Eylül'de başlıyor

AÇIKHAVA KONSERLERİ YAPILACAK



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne Türk pop müziğinin ünlü isimlerinin vereceği açıkhava konserleri damga vuracak. Bengü, Simge, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Berkay, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Mehmet Erdem & Rubato, Emre Altuğ, Manga ve Fatma Turgut, Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda izleyenlere keyifli saatler yaşatacak.



Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ise konser verecek dokuz farklı müzisyen ve müzik grubu, en sevilen şarkılarını İstanbullular için söyleyecek. Festival süresince ziyaretçiler, pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün son dönemin en beğenilen filmlerini açık havada izleyecek. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.



STAR WARS HAYRANLARINA GÜZEL HABER



Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'ne konuk olacak. 40 yıl boyunca bir araya getirilen 600’den fazla parçadan oluşan hayran koleksiyonu, 1 Ekim tarihinden itibaren Star Wars evrenini sergiye taşıyacak. İlk serisi 1977 yılında yayınlanan Star Wars yapımları ile paralel olarak ilerleyen Galaksinin Fanları Sergisi, 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeriyor. Sergi, 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatımı ile ortaya koyuyor. Orijinal ürünlerin yanı sıra yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası sergilenecek.



OPERA VE MÜZİKAL MARATONU YAŞANACAK



Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek sevilen şarkılardan oluşan zengin bir program ile festivale Akdeniz esintisi katacak. İzleyicilerini, ihtilal öncesi 1905 Çarlık Rusya'sına, gelenek ve devrim arasında sıkışmış Anatevka köyü sakinlerinin dünyasına götüren “Damdaki Kemancı” müzikali ve Giuseppe Verdi tarafından bestelenen kambur saray soytarısı Rigoletto'nun herkesten sakındığı ve hayatta tek varlığı olan kızı Gilda’nın çapkın Mantua Dükü'ne âşık olmasını anlatan “Rigoletto” operası yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında sahneye konacak. Romantik ve klasik dönemlerin arasında önemli bağlantılar kuran ve kendisinden sonra gelen beyaz balelerin habercisi; en büyük bale eserlerinden biri olan “La Bayadère” balesi ve Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’nun başyapıtı “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak yepyeni bir anlam kazanan iki perdelik “Carmen” balesi ise Samsum Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak.



Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın kendisiyle bütünleşmiş türküleri, aslına uygun şekilde uyarlanarak senfoni orkestrası icrasında ve özel koreografilerle hazırlanmış danslar eşliğinde şef Eray İnal yönetiminde, Türk halk müziği solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray tarafından seslendirilecek. Kerem Görsev Quartet konseri de yine festival kapsamında cazseverlerinin beğenisine sunulacak. Görsev’e davulda Can Kozlu, kontrbasta Volkan Hürsever, saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.



RAMİ KÜTÜPHANESİ’NDE ÖZEL ETKİNLİKLER



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali mekanlarından biri de Rami Kütüphanesi. Anadolu Ârifleri Ve Âlimleri Yazma Eser Sergisi, Birvaktile Sergisi, “Geleneği Korumak” Ebru, Minyatür, Hüsn’i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı ve geleneksel el sanatlarına yönelik birçok atölye çalışması Rami Kütüphanesi’nde yer alacak.



BEYOĞLU BOYUNCA SERGİLER GEZİLEBİLECEK



İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde Artı 700, Hat ve Kaligrafik Eğilimler, Osman Hamdi Bey ve Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu sergileri, Akbank Sanat’ta Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, AKM Galeri’de Yüz’de Yüz Birlikte Var Olmak isimli sergi festival boyunca ziyaret edilebilecek.



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