Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı: Stanley Kubrick sergisinden Erol Evgin konserine 1000’den fazla etkinlik

"5 OLAN İL SAYISINI 10'A ÇIKARACAĞIZ" Ersoy, gelecek yıl nisanda Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı da Bakanlık olarak sahiplendiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "İzmir'de yine nisan ayında Efes Kültür Yolu Festivali ile etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl kesinleşmiş olarak eylül ayında Gaziantep Kültür Yolu Festivali'ni de zincirimize katıyoruz. 2 tane daha ilave şehir katarak şu an 5 olan il sayısını 10'a çıkaracağız. Böylece her sene Kültür Yolu Festivalleri sayısını büyükşehirlerden başlayarak yavaş yavaş Anadolu'nun tüm bölgelerine yayacağız. Festivallerimize özellikle Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne destek veren ana sponsorumuz Türk Telekom'a kültür ve sanata verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Festivaller boyunca paydaş olan, katılım gösteren bütün kültür sanat paydaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 15 bine yakın sanatçı, 3 binden fazla etkinlikle dolu dolu bir ay geçireceğiz." Konuşmasının ardından Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan "Synesthetic Cube", "Yolda", "Geomart - UT17", "İstanbul" ve Devrim Erbil'in hazırladığı "Renkler ve Teknikler" adlı sergileri gezdi. Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor.

FESTİVALDE NELER VAR?

Festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi, kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi olacak. Festivalin bir diğer iddialı sergisi, Tophane-i Amire Tek Kubbe’de açılacak. Aralarında Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



COŞKUN ARAL İLE FOTOĞRAF HEYECANI



Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi, amatör ya da profesyonel tüm fotoğrafseverlere açık olan fotomaraton etkinliğinin sergisinden çocukları da kapsayan fotoğrafçılık atölyelerine farklı buluşmalara sahne olacak. Sanatseverler, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ın da aralarında bulunduğu duayen isimlerle bir araya gelme şansı bulacak. Çukurcuma’da antikacılar sokaklara taşacak ve festival boyunca hafta sonları müzayede heyecanı yaşanacak.



MEHMET AKİF ERSOY ANILACAK



Festival boyunca milli şair Mehmet Akif Ersoy, Mısır Apartmanı’ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nde anılacak. Milli şair için birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 23 sohbet etkinliği yapılacak. Festivalin bir diğer önemli duraklarından olan Taksim Camii Kültür Merkezi’nde de festival süresince değerli ve keyifli sohbetler olacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan şair İbrahim Sadri’ye pek çok ismi ağırlayacak Taksim Camii Kültür Merkezi, festivalin son günü Ahmet Özhan konserine ev sahipliği yapacak. Galata Mevlevihanesi ise 23 boyunca Mevlevi Alayı’ndan sema ayinine ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatacak.



TÜRK MOTİFLERİ ‘KAFTANLAR’ SERGİSİNDE



Grand Pera Cercle D'orient’te açılacak Hakan Yılmaz’ın “Kaftanlar’ sergisi, Türk motiflerinden oluşan kaftanlarla izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Grand Pera aynı zamanda moda atölyeleri ve maske sergileriyle de sanatseverler için cazibe merkezi olacak. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde ise “Yabancı Seyyahların Gözüyle Beyoğlu” sergisi, geçmişten bugüne Beyoğlu’nun güzelliklerini gözler önüne serecek. Salt Galata ve Salt Beyoğlu da 90’lar kültürünün yeniden hatırlanacağı, ‘Sahnede 90’lar’ sergisiyle festival ruhuna ortak olacak.



OPERA VE BALE GÖSTERİLERİ YAPILACAK



AKM Türk Telekom Opera Salonu da festival boyunca hem en sevilen opera ve bale gösterilerine hem de dünya starlarına ev sahipliği yapacak. Festivalin ilk günü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye taşıyacağı Carmen operası izleyicilerle buluşacak. 3 Ekim’de ise G.Bizet’in ikonik eseri Carmen, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin bale yorumuyla programda yer alacak. 12 Ekim’de Saraydan Kız Kaçırma operası, 13 Ekim’de Don Kişot balesi sanatseverlerle buluşacak. 15 Ekim’de İspanyol sanatçı Carlos Rodrigez’in imzasını taşıyan “Picasso Eterno” balesi flamenko rüzgarı estirecek. 17 Ekim’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Kuğu Gölü balesini, 22 ve 23 Ekim’de de İzmir Opera ve Balesi La Traviata operasını sahneleyecek.



Portekiz’in Grammy ödüllü duygusal sesi Mariza 2 Ekim’de, İspanyol müzisyen Buika 5 Ekim’de, dünyanın ünlü opera evlerinde sahne alan Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile yine dünyanın pek çok önemli opera evinde önemli eserlerde başrollerde yer alan tenor Murat Karahan 8 Ekim’de, Flamenko dehası Paco Pena & Friends 9 Ekim’de, ünlü Amerikalı caz sanatçısı Stacey Kent 10 Ekim’de, dünyanın en önemli besteci ve piyanistlerinden Havasi 11 Ekim’de, çalışmalarını ABD'de sürdüren dünyaca ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu 14 Ekim’de, İspanyol şarkıcı Monica Molina 16 Ekim’de, Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen kamança sanatçısı Mark Eliyahu 18 Ekim’de, İngiliz sanatçı Yusuf İslam 19 Ekim’de, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



AÇIK HAVA KONSERLERİ



Festivalde özellikle açık hava etkinlikleri İstanbulluları sevdikleri sanatçılarla buluşturmanın yanı sıra sinema keyfi de yaşatacak. Festival boyunca hem AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde hem Galataport Meydan Sahnesi’nde hem de Şişhane Meydan Açıkhava Sahnesi’nde müzik hiç susmayacak. AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde konserlerin yanı sıra Neşeli Günler’den Bergen’e, Batman’dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne farklı türdeki filmler de sanatseverlerle buluşacak. Aralarında Göksel, Fatih Erkoç, Ceza, Levent Yüksel, Ümit Besen & Pamela, Kubat ve Erol Evgin'in de bulunduğu pek çok sanatçı açık hava konserlerinde İstanbullular ile buluşacak.

