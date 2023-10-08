Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde bir gecede beş konser

CEZA RÜZGARI ESTİ



AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde ise Ceza, sevenlerini adeta çoşturdu. AKM merdivenlerinde kuyruklar oluşturan Ceza hayranları unutulmaz bir akşam yaşadı. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda ise İkilem hayranları grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Aynı saatlerde Grand Pera’nın etkileyici atmosferinde ise Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadın Besteciler isimli Güray Başol Piyano Resitali vardı.



KADIN BESTECİLERİN ESERLERİ DİNLEYİCİYLE BULUŞTU



Cumhuriyet'in ilanından sonra ulusun öz müziğinin geliştirilmesi, evrensel boyutlara ulaştırılması ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesi için uygulanan devlet politikasını takiben eğitimlerini yurtdışında tamamlayan birçok bestecimiz yetişti. Kendi özgün duyuş ve üsluplarında eserler veren bu ilk kuşak bestecilerimizden Nazife Aral-Güran ve Yüksel Koptagel'in solo piyano eserlerini, piyanist Güray Başol, Cumhuriyet'in 100. yılında Grand Pera Emek Sahnesi'nde dinleyiciler ile paylaştı.

