Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ikinci yılında Galataport İstanbul'da zengin bir sanat ve gastronomi programı

Tarih ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de yer alan Galataport İstanbul , bölgenin çok kültürlülüğünün getirdiği ahenk ile kültür ve sanat etkinliklerini de misafirleri ile buluşturuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beyoğlu Kültür Yolu ’nun başlangıç noktası Galataport İstanbul ’da; iki hafta süresince Paket Postanesi, Saat Kulesi Meydanı, G Blok ve O2 Blok ’ta düzenlenecek kültür ve sanat etkinlikleri, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. PAKET POSTANESİ’NİN TARİHİ ATMOSFERİNDE SERGİ VE GASTRONOMİ FESTİVALİ Galataport İstanbul’un tarihi 1911 yılına kadar uzanan en eski binası Paket Postanesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek iki etkinlikle misafirlerini ağırlayacak. Ara Güler 'Kıyının Hafızası Sergisi' , sanatçının arşivinden ilk kez bir araya getirilen 28 adet renkli fotoğraftan oluşuyor. Eser seçkisi, ilhamını İstanbul ile özdeşleşen Boğaz ve kıyılarından alarak gündelik hayatın içinden farklı anlara ışık tutuyor ve aynı zamanda büyük usta Ara Güler’in Galataport İstanbul’daki ilk renkli fotoğraf sergisi olma özelliği taşıyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına uzanarak, İstanbul’un kıyı şeridinden manzaraları seyirciyle buluşturan sergi, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Paket Postanesi’nin tarihi yarımada manzaralı rıhtımında, Anadolu'nun kadim mutfaklarının bir araya geleceği multikültürel gastronomi festivali United Cuisines gerçekleşecek. Ermeni, Rum, Musevi, Süryani gibi farklı toplumların ülkemiz mirasına kattıkları yeme içme kültürlerinin, mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin sunulacağı etkinlikte birbirinden lezzetli yemekler; Levon Bağış, Umut Karakuş, Müge Akgün, Takuhi Tovmasyan gibi alanında uzman isimler, müzik ve eğlenceyle bir araya geliyor. Festival kapsamında, Paket Postanesi rıhtımı boyunca birçok stant ve yemek pişirme noktaları yer alacak. United Cuisines Festivali’nde; mezelerden ana yemeklere, minik tadımlıklardan tatlılara misafirler birçok özel lezzetin hikayesiyle tanışma şansı yakalayacak. Girişin ücretsiz, tadımların satışının yapılacağı etkinlikte kurulacak sahnede şefler ve gastronomi uzmanları ile söyleşiler de gerçekleştirilecek.

FÜREYA KORAL SERGİSİ GALATAPORT İSTANBUL’DA



Türkiye'de çağdaş seramik sanatının öncülerinden ve ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı olan Füreya Koral’ın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında TBMM'den getirilen eserleri Galataport İstanbul’da G Blok’ta sanatseverlerle buluşacak. Sergi ücretsiz olarak gezilebilecek.



GERÇEKLİĞE DÖNÜŞ, GÖBEKLİTEPE SERGİSİ



Tüm medeniyetleri birleştirici, kapsayıcı bir noktada olan Galataport İstanbul, yerleşik hayata geçişlerin ilk izlerini taşıyan ve 2011 yılında UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe’yi anlatan Gerçekliğe Dönüş, Göbeklitepe Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Gerçekliğe Dönüş Sergisi, Dünya Kültür Miras Alanı olan Göbeklitepe'den yola çıkarak insanlığın ve medeniyetin kökenine bir yolculuğa çıkaran modern sanat sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, eski yöntemleri simüle eden ustaların canlı performanslarının yanı sıra Göbeklitepe'nin hikayesini replikalar, dijital form ve basılı materyaller üzerinden misafirlerle buluşturacak.



DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI’NDAN KONSER



Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında 29 Mayıs saat 17.00’da, Galataport İstanbul’da üçüncü kez müzikseverler ile Saat Kulesi Meydanı’nda buluşacak. Orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın eşlik edeceği konser, klasik eserlerin yanı sıra Türk valsleri ile dinleyicilere bir müzik ziyafeti sunacak.



BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU KONSERLERİ SAAT KULESİ MEYDANI’NDA



Tarihi 1848’e ulaşan Tophane Saat Kulesi’nin merkezinde yer aldığı Saat Kulesi Meydanı’nda, dopdolu içeriklerin olacağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserleri ziyaretçilerle buluşacak. Kurulacak dev sahne eşliğinde müzikseverlere ücretsiz olarak sunulacak konser serisi, 28 Mayıs saat 20.00’da İrem Derici konseri ile başlayacak. 12 Haziran tarihine kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu konserleri kapsamında; 3 Haziran saat 20.00’da Oğuzhan Koç, 4 Haziran saat 20.00’da Gökhan Türkmen, 5 Haziran saat 20.00’da Murat Dalkılıç, 10 Haziran saat 20.00’da ise Rafet El Roman Saat Kulesi Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak. 11 Haziran saat 20.00’da Simge Sağın ve 12 Haziran saat 20.00’da Murat Boz konserleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Konserleri sona erecek.



Konser serisinin yanı sıra 7’den 70’e geniş bir kitleye ulaşacak sahne performansları da hayata geçirilecek. 5 Haziran saat 13.00’te Rafadan Tayfa etkinliği çocuklar ile buluşurken, 7 Haziran saat 20.00’de İstanbul Devlet Tiyatrosu – Müzikaller ve 8 Haziran saat 20.00’de Devlet Modern Folk Topluluğu – Unutulmayanlar etkinlikleri de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşecek.



TARİHİ MİRASA VE KÜLTÜR SANATA SAHİP ÇIKIYOR



Galataport İstanbul, içinde barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye’deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Modern’in yeni binası dünyanın en ünlü müze mimarlarından Renzo Piano tarafından tasarlandı. Tarihi Tophane meydanının merkezinde yer alan ve tarihi 1848’e ulaşan Tophane Saat Kulesi, çok özel bir teknikle yerinden kaldırılarak restore edildi. Karaköy’de gezilecek yerler arasında ilk sıralardaki yerini alan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi binası, 2010 yılında Aga Khan Mimarlık Ödülü, 2015’te Mies van der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülü dahil olmak üzere pek çok prestijli ödüllerin sahibi Emre Arolat Architects mimarlık ofisi tarafından tasarlandı.



Galataport İstanbul’un, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen hem Beyoğlu’na hem de İstanbul’a değer katan “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”nin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, “Galataport İstanbul olarak Beyoğlu Kültür Yolu’nun başlangıç noktası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yıllar sonra yeniden şehirle bütünleşen tarihi limanımız, Karaköy’ün tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı kültürleri buluştururken, kısa bir zaman zarfında kamusal sanatın da önemli bir adresi haline geldi. Misafirlerimiz, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasının muhteşem görüntüsüyle birleşen kültür ve sanat etkinlikleri ile ilham dolu iki hafta geçirecekler. Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında Ara Güler Kıyının Hafızası Sergisi, Anadolu'nun kadim mutfaklarının bir araya geleceği United Cuisines Festivali, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın da konser programı içinde yer aldığı festival konserleri, Füreya Koral Sergisi ve Gerçekliğe Dönüş-Göbeklitepe Sergisi bu sene Kültür Yolu Festivali etkinliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.



Galataport İstanbul yıl boyunca çeşitli pek çok kültür sanat ve tasarım etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte çevresindeki kültür sanat etkinliklerinde de %72’lik bir gelişme olacağı öngörülüyor.

