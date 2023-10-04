Beyoğlu Sineması yeniden sanatseverleri ağırlayacak

"BU SİNEMADA DOSTLARIMIZIN BİR ANISI OLMASI MUHTEMEL"

Açılış törenine sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu sinemanın kimliğini dokusunu kaybetmeden yeniden İstanbullular'ın kullanımına kazandırılmasını sağladık. Hafıza yok olduğu zaman insanlar kimnliğini kaybeder. Bu sinemada dostlarımızın bir anısı olması muhtemel. Böylesi bir anı mekanının tekrar kazandırılması bizim için bir gurur" dedi.



Her ay sinemaseverlere özel seçkiler sunacak olan Beyoğlu Sineması’nda, film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler ve stand-up gösterileri yapılacak.