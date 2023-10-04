Beyoğlu Sineması yeniden sanatseverleri ağırlayacak

Türk sinemasının tarihi yerlerinden olan, uzun yıllar boyu vizyon filmlerinin yanı sıra Filmekimi ve İstanbul Film Festivali’ne ev sahipliği yapan Beyoğlu sineması, çeşitli nedenlerle kapatılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Sineması'nı yeniden ayağa kaldırdı. Kimliğini korunarak yenilenen Tarihi Beyoğlu Sineması, bir yıllık çalışmanın ardından Halep pasajında, yönetmen Metin Erksan'ın "Sevmek Zamanı" filmiyle yeniden motor dedi.
"BU SİNEMADA DOSTLARIMIZIN BİR ANISI OLMASI MUHTEMEL"
Açılış törenine sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu sinemanın kimliğini dokusunu kaybetmeden yeniden İstanbullular'ın kullanımına kazandırılmasını sağladık. Hafıza yok olduğu zaman insanlar kimnliğini kaybeder. Bu sinemada dostlarımızın bir anısı olması muhtemel. Böylesi bir anı mekanının tekrar kazandırılması bizim için bir gurur" dedi.
Her ay sinemaseverlere özel seçkiler sunacak olan Beyoğlu Sineması’nda, film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler ve stand-up gösterileri yapılacak.
1989 yılında Şahin Kaygun’un "Dolunay" filmi ile sinemaseverlere kapısını açan Beyoğlu sineması uzun süre Türk yönetmenlerine ve izleyicisine hizmet etti.
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