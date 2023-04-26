Beyoğlu’nda Balkan Film Günleri

Türkiye’deki sinema sektörü çalışanları ile Balkan coğrafyasının yönetmen ve yapımcılarını bir araya getiren Balkan Film Günleri Beyoğlu’nda başladı. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin ilk gününde Beyoğlu Artizan Sanat Merkezi'nde sinemaseverler için film gösterimleri gerçekleştirildi. Balkan sinemasının unutulmaz filmlerini seyretmek isteyenler salonda yerlerini aldı.



PANEL VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA YAPILACAK



Etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra paneller ve atölyeler de düzenlenecek. Gençler için Karadağlı Yönetmen Nikola Vukcevic’in “Masterclass”ı ve Yunanistanlı Yönetmen Maria Lafi’nin “Fikirden Sinemaya” başlıklı atölyesi gerçekleştirilecek.