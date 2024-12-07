Beyonce, 21. yüzyılın en büyük pop yıldızı seçildi!

Beyonce, Billboard tarafından "21. yüzyılın en büyük pop yıldızı" seçildi.

Müzik listelerindeki yerini her daim korumayı başaran Grammy ödüllü şarkıcı için "Yenilikçiliğe, evrime ve her alanda mükemmelliğe olan bağlılığıyla Beyonce, son 25 yıldır, bu yüzyıldaki diğer tüm pop yıldızlarının ulaşmaya çalıştığı çıtayı yükseltmeyi başardı" ifadelerine ver verildi.

“Crazy in Love”, “Formation”, “Texas Hold' em” ve “Halo” gibi birçok hit parçaya imza atan şarkıcı, Taylor Swift, Justin Bieber, Rihanna, Drake ve Lady Gaga gibi isimleri geride bırakmayı başardı.



EN ÇOK GRAMMY KAZANAN İSİM



Cowboy Carter albümüyle üst üste rekor kıran Beyonce, Grammy tarihine geçmişti. Bu yıl 11 adaylık elde eden şarkıcı, eşi Jay-Z'nin rekorunu kırarak Grammy'e en çok aday gösterilen isim oldu.



Beyonce, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan tek kadın sanatçı oldu. Beyonce, aynı zamanda 32 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı. Ancak şarkıcı, dört kez aday gösterilmesine rağmen Yılın Albümü ödülünü hiç kazanamadı.



Şarkıcı, Billboard listelerinde de birçok başarıya imza attı.