Grammy Ödülleri'nde ilk kez Yılın Albümü'nü kazandı: Beyonce turneye çıkıyor

"Cowboy Carter" adlı albümüyle 2024 yılına damga vuran ve her hareketi gündem olmayı başaran Beyonce turneye çıkıyor. Şarkıcı, sekizinci albümündeki parçaları canlı bir şekilde ilk kez seslendirecek.

“Cowboy Carter Tour” adlı turnesini daha önce duyurmayı planlayan yıldız, Los Angeles'taki yangın felaketi nedeniyle turne duyurusunu ertelemişti.

Beyonce, kamu yararına çalışmalar yapan vakfı BeyGOOD aracılığıyla büyük bir bağışta bulundu. Vakfın Instagram sayfasında, Beyonce'nin orman yangınlarından etkilenen ailelere yardım etmek için bağış sözü verdiğini duyuran bir gönderi paylaşıldı. Gönderide "Los Angeles, seninleyiz. BeyGOOD, 2,5 milyon dolarlık bir bağışla LA Yangın Yardım Fonu'nu duyurdu" ifadelerine yer verildi.

