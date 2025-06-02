Beyonce dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı
Dünyaca ünlü sanatçı Beyonce, Cowboy Carter adlı dünya turnesiyle birden fazla rekor kırdı.
Cowboy Carter adlı albümüyle 2024 yılına damga vuran ünlü şarkıcı Beyonce dünya turnesiyle gündeme geldi. Grammy ödüllü 43 yaşındaki şarkıcı birçok rekora imza attı.
22 Mayıs'tan 29 Mayıs'a kadar New Jersey, East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda beş gece sahne alan şarkıcı rekor üstüne rekor kırdı, hatta kendi rekorunu bile kırdı.
Live Nation'ın haberine göre, Beyonce MetLife Stadyumu'nda bugüne kadar 12 konserle tek bir sanatçı tarafından gerçekleştirilen en fazla konser rekorunu kırdı.
Şarkıcı aynı zamanda Cowboy Carter turnesinde tek bir turnede en fazla konseri veren, 250 binden fazla bilet satışı ile tek bir turnede en yüksek bilet satışını yapan ve tek bir sanatçı tarafından tüm zamanların en yüksek bilet satışını yapan müzisyen olmaya başardı.
Beyonce, beş konserden elde ettiği 70 milyon dolar hasılat ile tüm zamanların en yüksek hasılatlı konserini yapan şarkıcı rekorunu elinde tutuyor.
Beyonce, SoFi Stadyumu'nda 55,7 milyon dolarla tarihin en yüksek hasılatını elde eden kadın sanatçı oldu.
New Jersey, Beyoncé'nin turnedeki üçüncü durağıydı. Şarkıcı gelecek hafta Londra'ya gidecek, ardından Haziran sonunda memleketi Houston, Teksas'a gitmeden önce Fransa'da üç gece konser verecek.
Şarkıcı daha sonra Washington, DC, Atlanta ve Las Vegas'ta da müzikseverlerle buluşacak.
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