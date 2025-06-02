Beyonce dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı

Live Nation'ın haberine göre, Beyonce MetLife Stadyumu'nda bugüne kadar 12 konserle tek bir sanatçı tarafından gerçekleştirilen en fazla konser rekorunu kırdı.

22 Mayıs'tan 29 Mayıs'a kadar New Jersey, East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda beş gece sahne alan şarkıcı rekor üstüne rekor kırdı, hatta kendi rekorunu bile kırdı.

Şarkıcı aynı zamanda Cowboy Carter turnesinde tek bir turnede en fazla konseri veren, 250 binden fazla bilet satışı ile tek bir turnede en yüksek bilet satışını yapan ve tek bir sanatçı tarafından tüm zamanların en yüksek bilet satışını yapan müzisyen olmaya başardı.

Beyonce, beş konserden elde ettiği 70 milyon dolar hasılat ile tüm zamanların en yüksek hasılatlı konserini yapan şarkıcı rekorunu elinde tutuyor.

Beyonce, SoFi Stadyumu'nda 55,7 milyon dolarla tarihin en yüksek hasılatını elde eden kadın sanatçı oldu.

