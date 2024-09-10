Beyonce hayranlarından "ırkçılık" suçlaması

Adayların açıklanmasının ardından "Sadece bir grup ırkçı olduğunuzu kanıtlamaya devam edin. Beyoncé, Cowboy Carter ile tarih yazdı ve son birkaç yılda herhangi bir country albümünden veya sanatçısından daha fazlasını başardı. Hepiniz ondan çok korkuyorsunuz" ve "Bu sadece ırkçılık ve bunun için başka bir kelime yok çünkü Cowboy Carter yılın en büyük albümlerinden biri ve bu yıl kelimenin tam anlamıyla country müziğini tekrar spot ışıklarına taşıdı" gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Country Müzik Ödülleri adayları açıklandı. Ancak Beyonce, hiçbir dalda aday gösterimedi. Albümün başarısına rağmen şarkısının aday gösterilmemesi hayranların tepkisini çekti.

407 bin kopya satan albüm, 2024'ün en yüksek albüm satış rekorunu kırdı. "Cowboy Carter" aynı zamanda, Billboard 200 listesinde sekizinci kez 1. sıraya yerleşen Beyonce albümü oldu. Beyonce, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce 'nin "Cowboy Carter" 29 Mart'ta müzikseverlerle buluştu. Satış rekoru kıran albüm, Billboard 200 ve Top Country Albums listelerine birinci sıradan giriş yaptı.

Şarkıcının hayranları, hayal kırıklığına uğradıklarını "Tarihte 1 numaralı albümü ve şarkısı olan hiç kimse bir ödül töreninde tamamen görmezden gelinmedi Beyonce daha iyisini hak ediyordu" sözleriyle ifade etti.

Sadece "Cowboy Carter" ve ilk teklisi "Texas Hold 'Em" sırasıyla Billboard 200 ve Hot 100 listelerinde zirveye yerleşmekle kalmadı, albüm ayrıca şarkıcıyı 1964'teki başlangıcından bu yana Country Albümleri listesinde zirveye yerleşen ilk siyahi kadın yaptı.

