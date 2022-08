Beyonce yeni albümündeki uygunsuz şarkı sözleri nedeniyle eleştirildi

Merakla beklenen yeni albümü “Renaissance” ile sessizliğine son veren Beyonce, bir şarkısında geçen uygunsuz bir ifade nedeniyle eleştirilerin odağında. Albümündeki “Heated” şarkısında geçen "Spazzin' on that ass, spazz on that ass” ifadelerinin ‘serebral palsi’ rahatsızlığı olan insanlar için küçültücü bir şekilde kullanılması eleştirildi. Kanadalı şarkıcı Drake’in söz yazarları arasında olduğu şarkının tepki çekmesi üzerine 40 yaşındaki şarkıcı, şarkı sözlerinden bu ifadenin çıkarılacağını duyurdu.