Beyonce yeni albümündeki uygunsuz şarkı sözleri nedeniyle eleştirildi

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 16:28
Merakla beklenen yeni albümü “Renaissance” ile sessizliğine son veren Beyonce, bir şarkısında geçen uygunsuz bir ifade nedeniyle eleştirilerin odağında. Albümündeki “Heated” şarkısında geçen "Spazzin' on that ass, spazz on that ass” ifadelerinin ‘serebral palsi’ rahatsızlığı olan insanlar için küçültücü bir şekilde kullanılması eleştirildi. Kanadalı şarkıcı Drake’in söz yazarları arasında olduğu şarkının tepki çekmesi üzerine 40 yaşındaki şarkıcı, şarkı sözlerinden bu ifadenin çıkarılacağını duyurdu.
ŞARKI SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLECEK
Şarkıda geçen “spaz” kelimesi kimi zaman “çıldırmak” anlamında kullanılsa da “spastik” kelimesinden türemiş olması, şarkı sözlerinin eleştirilmesine neden oldu.
Şarkıcının temsilcileri CNN’e verdikleri açıklamada “Hiçbir şekilde zarar verme amacı taşımayan bu söz kaldırılacaktır” ifadesini kullandı.
BEKLENENDEN DAHA ERKEN ÇIKTI
29 Temmuz’da piyasaya çıkması gereken albüm, yaklaşık 36 saat önce piyasaya çıktı. Albüm CD’lerinin Avrupa’nın birkaç yerinde satıldığına dair fotoğraflar paylaşan Beyonce hayranları, albümün sızdırıldığı haberini doğruladı.