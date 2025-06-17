Beyonce'den konser rekoru

Cowboy Carter adlı dünya turnesiyle ses getiren Beyonce yeni bir rekora imza attı.

Beyonce'den konser rekoru

Dünyaca ünlü sanatçı , Cowboy Carter adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki şarkıcı, Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda altı gece verdi.

Daily Mail'in haberine göre, 275 bin müzikseverle bir araya gelen şarkıcının konserleri yaklaşık 61 milyon dolar hasılata ulaştı.

, stadyumda en yüksek bilet satışına ve konser hasılatına ulaşan kişi oldu. Şarkıcı aynı zamanda Tottenham Hotspur Stadyumu'nda en çok sayıda konser veren üçüncü kişi.

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