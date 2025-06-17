Beyonce'den konser rekoru

Dünyaca ünlü sanatçı Beyonce, Cowboy Carter adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki şarkıcı, Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda altı gece konser verdi.

Daily Mail'in haberine göre, 275 bin müzikseverle bir araya gelen şarkıcının konserleri yaklaşık 61 milyon dolar hasılata ulaştı.

Beyonce, stadyumda en yüksek bilet satışına ve konser hasılatına ulaşan kişi oldu. Şarkıcı aynı zamanda Tottenham Hotspur Stadyumu'nda en çok sayıda konser veren üçüncü kişi.

