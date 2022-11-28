Beyonce'ye üç Soul Train Ödülü birden

iyahilerin yaptığı müzikte en iyi çalışmaların değerlendirildiği Soul Train Ödülleri’nde Beyonce Yılın Albümü dahil üç ödüle layık görüldü.

Beyonce'ye üç Soul Train Ödülü birden

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Beyonce'nin yeni albümü yayınlandı: Rönesans

Her yıl siyahilerin yaptığı müzikte en iyi çalışmaların değerlendirildiği Soul Train Ödülleri’ne bu yıl Beyonce damga vurdu. En son ‘Renaissance’ (Rönesans) adıyla çıkardığı album ve büyük bir çıkış yakaladığı ‘Break My Soul’ şarkısıyla hafızalara kazınan Amerikalı şarkıcı, Soul Train gecesinden üç ödülle ayrıldı.

Las Vegas’taki Orleans Arena’da düzenlenen ödül töreninde Beyonce’ye ‘Renaissance’ ile Yılın Albümü, ‘Break My Soul’ ile Yılın Şarkısı, Ronald Isley & The Isley Brothers ile yaptığı düet olan ‘Make Me Say It Again, Girl’ ile En İyi İşbirliği ödülleri verildi.

dergisi Billboard, art arda bir kadın şarkıcının beşinci kez yılın albümü kazandığına dikkat çekti. Ödülün önceki sahipleri H.E.R, Lizzo, Summer Walker, Jazmine Sullivan’dı.

Beyonce'ye üç Soul Train Ödülü birden - 1

Soul Train Ödülleri’nde Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) düeti ‘Smokin Out the Window’’a Yılın Klibi, Tems’e Yılın Yeni Sanatçısı, Jazmine Sullivan’a En İyi R&B/Soul Kadın Şarkıcısı, Chris Brown’a En İyi R&B/Soul Erkek Şarkıcısı ödülleri verildi.

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