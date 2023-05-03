Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyazperdeye taşınıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un buluştuğu "Bihter" filminin çekimleri tamamlandı.
1 Mayıs’ta çekimleri sona eren filmin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay, sosyal medyada paylaşım yaptı. Binay paylaşımına "Yol arkadaşımız Farah Zeynep Abdullah ile 2. uzun metraj filmimizi bitirdik" notunu düştü.
Filmde Behlül karakterini canlandıran Boran Kuzum, çekimlerin tamamlandığını bu kareler ile duyurdu.
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme aldı.