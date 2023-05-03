Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyazperdeye taşınıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un buluştuğu "Bihter" filminin çekimleri tamamlandı.

1 Mayıs’ta çekimleri sona eren filmin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay, sosyal medyada paylaşım yaptı. Binay paylaşımına "Yol arkadaşımız Farah Zeynep Abdullah ile 2. uzun metraj filmimizi bitirdik" notunu düştü.