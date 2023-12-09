Bikeriders filminin vizyon tarihi belli oldu: Tom Hardy başrolde

Austin Butler, Tom Hardy, Norman Reedus ve Jodie Comer'ın başrolünde yer aldığı Bikeriders filminin vizyon tarihi belli oldu. Disney'in ardından Focus Features'ın himayesi altına giren film 21 Haziran 2024'te vizyona girecek.
Danny Lyon’un aynı adlı kitabından uyarlanan film, 1960'lı yıllarda bir motosiklet çetesinin aksiyon dolu hikayesini konu alıyor.
Jeff Nichols'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film aslında 1 Aralık'ta vizyona girecekti.
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