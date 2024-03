Biletler satmayınca konserleri iptal etti! Jennifer Lopez'e talep düşük

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Lopez ardınan turneye çıkacağını duyurdu.

7 YIL SONRA İLK TURNESİ



"This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser tarihi açıklandı. Şarkıcının merakla beklenen turnesi 26 Haziran'da başlayacak. Lopez son olarak 2019 yılında It's My Party adlı turneyle sevenleriyle buluşmuş ve 37 konser vermişti.