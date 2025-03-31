Bill Murray'nin büyük pişmanlığı: Yıllar sonra açıkladı
Hollywood'un usta aktörlerinden Bill Murray, oyunculuk kariyerindeki az sayıdaki pişmanlıktan birini paylaştı.
Hayalet Avcıları, Bir Konuşabilse, Çılgın Liseliler, Bugün Aslında Dündü gibi filmlerle tanınan Bill Murray, kariyeri boyunca çok az pişmanlık yaşadığını söylese de reddettiği bir filmin hala aklında kaldığını açıkladı.
Howard Stern Show’a konuk olan Murray, geçmişte Clint Eastwood’un bir filminde rol alma fırsatını geri çevirdiğini itiraf etti.
Bill Murray, "Uzun zaman önce Clint Eastwood'un o dönemki filmlerini izliyordum 'Bu adamı aramalıyım!' dedim. Birdenbire onu aradım ve bana, 'Başka bir askeri komedi yapmak ister misin?' diye sordu çünkü Stripes'ı daha yeni yapmıştım ve onun da muazzam bir donanma işi için harika bir fikri vardı" diye devam etti.
"Ben de düşündüm: ‘Acaba hep böyle askerî komedilerde mi oynayacağım? Abbott ve Costello gibi mi olacağım?’ Sonra da geri adım attım" diyen ünlü isim,
Clint Eastwood, bu görüşmeden birkaç yıl sonra 1986 yapımı “Heartbreak Ridge” filmini çekti. Filmde, Eastwood bir Deniz Piyadesi Başçavuşu olan Tom Highway karakterine hayat verdi.
Bu fırsatı kaçırdığı için hala üzüldüğünü itiraf eden Bill Murray, “Yaptığım az sayıdaki hatadan biri buydu. Büyük bir projeydi. Belki müthiş bir ölüm sahnesi olmazdı çünkü film daha çok komedi tonundaydı ama çok etkileyici olabilirdi. Clint’i gördüğümde hâlâ ‘Üzgünüm, keşke o işi yapsaydım’ diyorum. Ama o çok dirayetli biri, takılmıyor bile" dedi.
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