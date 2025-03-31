Bill Murray'nin büyük pişmanlığı: Yıllar sonra açıkladı

Hayalet Avcıları, Bir Konuşabilse, Çılgın Liseliler, Bugün Aslında Dündü gibi filmlerle tanınan Bill Murray, kariyeri boyunca çok az pişmanlık yaşadığını söylese de reddettiği bir filmin hala aklında kaldığını açıkladı.

Howard Stern Show’a konuk olan Murray, geçmişte Clint Eastwood’un bir filminde rol alma fırsatını geri çevirdiğini itiraf etti.

Bill Murray, "Uzun zaman önce Clint Eastwood'un o dönemki filmlerini izliyordum 'Bu adamı aramalıyım!' dedim. Birdenbire onu aradım ve bana, 'Başka bir askeri komedi yapmak ister misin?' diye sordu çünkü Stripes'ı daha yeni yapmıştım ve onun da muazzam bir donanma işi için harika bir fikri vardı" diye devam etti.

"Ben de düşündüm: ‘Acaba hep böyle askerî komedilerde mi oynayacağım? Abbott ve Costello gibi mi olacağım?’ Sonra da geri adım attım" diyen ünlü isim,