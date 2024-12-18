Bill Skarsgard: Bir daha bu kadar kötü bir şeyi oynamak istemiyorum

Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Nosferatu filmi için geri sayım başladı. 25 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin başrollerinde Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor.



F.W. Murnau'nun 1922 tarihli Nosferatu filmine yeni bir yorum getirecek olan film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.



"BİR DAHA ASLA PROTEZ TAKMAK İSTEMİYORUM"

Nosferatu'da esrarengiz Kont Orlok rolünü canlandıran Bill Skarsgard, Empire'a konuştu.



Son rolünü korku rollerine veda edecek kadar ağır bulduğunu açıklayan Skarsgard, "İşimiz bittiğinde 'Bir daha asla bu kadar kötü bir şeyi oynamak istemiyorum. Bir daha asla protez takmak istemiyorum' diye düşündüm" dedi.

