Billie Eilish Glastonbury Festivali'nde sahne alan en genç ana şarkıcı olacak

Haberler - ntv.com.tr 24.06.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 24.06.2022 - 12:12
Amerikalı Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, genç yaşta kırdığı rekorlara bir yenisini ekliyor. İngiltere’de düzenlenen dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury’de performans sergileyecek olan şarkıcı, festivalde gecenin baş şarkıcısı olarak çıkan en genç isim olacak.
O GÜN SAHNENİN YILDIZI EILISH OLACAK
20 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında Glastonbury Festivali’nde ilk defa sahne almıştı. 3 yıl sonra festivalde dinleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanan Eilish, sahne alacağı günün ana şarkıcısı olacak.
TARİH YAZACAK
Tüm dünyada fenomen haline gelen ‘Bad Guy’ hiti ve onu takip eden şarkılarıyla pek çok ödüle layık görülen Eilish, festivale çıkan en genç ana şarkıcı olarak tarih yazacak.
Grammy ödüllü şarkıcıdan bir gün sonra sahneye çıkacak olan The Beatles üyesi Paul McCartney ise Glastonbury Festivali’nde sahne alan en yaşlı ana şarkıcı olacak.
Eilish, son James Bond filmi No Time to Die için seslendirdiği aynı isimdeki şarkı ile 'En İyi Orijinal Şarkı' ödülünün sahibi olmuştu.