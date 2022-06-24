Billie Eilish Glastonbury Festivali'nde sahne alan en genç ana şarkıcı olacak

Amerikalı Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, genç yaşta kırdığı rekorlara bir yenisini ekliyor. İngiltere’de düzenlenen dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury’de performans sergileyecek olan şarkıcı, festivalde gecenin baş şarkıcısı olarak çıkan en genç isim olacak.



O GÜN SAHNENİN YILDIZI EILISH OLACAK 20 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında Glastonbury Festivali’nde ilk defa sahne almıştı. 3 yıl sonra festivalde dinleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanan Eilish, sahne alacağı günün ana şarkıcısı olacak.



TARİH YAZACAK

Tüm dünyada fenomen haline gelen ‘Bad Guy’ hiti ve onu takip eden şarkılarıyla pek çok ödüle layık görülen Eilish, festivale çıkan en genç ana şarkıcı olarak tarih yazacak.

