Billy Zane yeni filmi için Marlon Brando oldu: Benzerlik şaşırttı

Titanik filminde "Cal Hockley" karakterini canlandıran Bill Zane, Waltzing With Brando filminde rol alacak. Filmden ilk kare yayınlandı.

Billy Zane yeni filmi için Marlon Brando oldu: Benzerlik şaşırttı

Baba (The Godfather) filminin yıldızı Marlon Brando'nun hayatı film oluyor. "Waltzing With Brando" adlı filmde ünlü aktöre, Billy Zane hayat verecek.

Bill Fishman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin dünya prömiyeri İtalya'daki Torino Festivali'nde yapılacak. 

Billy Zane yeni filmi için Marlon Brando oldu: Benzerlik şaşırttı - 1 Titanik (1997)

Zane'in, Brando'nun "Baba" filmindeki haline büründüğü hali paylaşıldı. Zane'in Brando'yu benzerliği görenleri şaşırttı.

Billy Zane yeni filmi için Marlon Brando oldu: Benzerlik şaşırttı - 2

, Bernard Judge'un anılarına dayanıyor. Filmin büyük bir kısmı Tetiaroa'da çekildi. Torino Film Festivali'nin açılışını, Ron Howard imzalı “Eden” filmi yapacak.

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