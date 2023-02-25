Binlerce Ukraynalı Eurovision'u izleme şansı elde edecek

ÜÇ ÜLKE KATILMIYOR



Öte yandan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenecek "2023 Eurovision Şarkı Yarışması"na katılmama kararı almıştı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği’nin (AYB) ve BBC’nin yayımladığı, 37 ülkenin dahil olduğu katılımcı listesinde söz konusu üç ülkenin adı geçmedi. Mayısta düzenlenecek 67. Eurovision yarışmasıyla ilgili üç ülkenin kararı, katılım kayıt ücretlerinin artışıyla açıklandı.

