Binlerce Ukraynalı Eurovision'u izleme şansı elde edecek

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti. Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalılar'a Eurovision bileti verileceği duyuruldu.
Yaklaşık üç bin biletin Ukraynalılar'a verileceğini duyuran Birleşik Krallık, ayrıca 10 milyon sterlinlik bir fon hesabı oluşturduklarını belirtti. Bu fon sayesinde "Ukrayna kültürünün yansıtılmasını" sağlayacağını açıklayan hükümet, paranın Ukraynalı sanatçıları destekleyeceğini açıkladı.
ÜÇ ÜLKE KATILMIYOR
Öte yandan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenecek "2023 Eurovision Şarkı Yarışması"na katılmama kararı almıştı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği’nin (AYB) ve BBC’nin yayımladığı, 37 ülkenin dahil olduğu katılımcı listesinde söz konusu üç ülkenin adı geçmedi. Mayısta düzenlenecek 67. Eurovision yarışmasıyla ilgili üç ülkenin kararı, katılım kayıt ücretlerinin artışıyla açıklandı.