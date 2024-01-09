Binlerce yıllık geçmişi yansıtan eserler 22 odalı Velipaşa Hanı'nda sergilenecek

Odaların kronolojik sıraya göre dizayn edileceğini dile getiren Aşgın, "İlk girişte bizi Hattiler karşılayacak. Çorum'un bilinen tarihi Hattiler ile başlıyor. Hattiler, Hititler, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi ne kadar tarihi ve kültürel birikimimiz varsa tamamını yansıtmış olacağız. Özellikle gençlere kültür aktarımı bakımından şehir müzesini önemsiyoruz." diye konuştu.



Tarihi Velipaşa Hanı'nı Çorum'u temsil eden güzel bir alana dönüştürmek istediklerinin altını çizen Aşgın, modern müzecilik tekniklerinin tamamını yeni müzede uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

VELİPAŞA HANI



Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı. Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, 1914'te çıkan yangında büyük oranda hasar gördü. Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı.



Çorum Belediyesince turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralanan tarihi han, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının mali desteğiyle başlatılan restorasyon projesiyle, fiziki özellikleri tamamen korunarak 5 yılda restore edildi.



Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen han, Şehir Müzesi olarak kente ziyaretçilerini ağırlayacak.