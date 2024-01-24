"Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim" demişti: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik anılıyor

ÖNEMLİ FESTİVALLERDE "EN İYİ KADIN OYUNCU" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1965 ve 1967'de "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü alan sanatçı, 1998'de "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 1. ve 3. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de yine "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Fatma Girik, 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "Aziz Nesin Emek Ödülü"ne layık görüldü.



Sanatçı, Yeşilçam'ın birçok ünlü oyuncusu gibi bir dönem plak yaptı. Öztürk Serengil'le 1965'te "Aguş/Aşka Şepke" adlı albümü yapan Girik, 1975'te ise "Aşk Düğümü/Su Sızmazdı Aramızdan" adlı 45'liğe imza attı.



Siyasete de adım atan Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Partide (SHP) 1989-1994 yıllarında Şişli Belediye Başkanı olarak görev üstlendi. Sanatçı, bir dönem, televizyonda "Söz Fato'da" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Sinemada 1990'lı yıllardan itibaren daha az görünmeye başlayan usta isim, en son 2012 yapımı "Babalar ve Evlatlar" adlı filmde rol aldı.



"BİR 78 YILIM DAHA OLSA YİNE SİNEMAYA VERİRDİM"

Girik, vefatından önce İzdiham dergisinde yer alan söyleşisinde, harika bir hayat geçirdiğini belirterek, "Halk beni çok sevmiş, şükürler olsun hala seviyor da. Ne mutlu bana, yıllarımı verdiğim sinema sanatı, büyük güzellikler getirdi yaşamıma. Bu sebeple çok iyi hissediyorum. Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim. Nasıl ki bir anne için çocuk hiçbir zaman pişmanlık, yorgunluk, harcanan yıllar değildir, benim de çocuğum sinema oldu. En güzel duyguları, heyecanları, sevinçleri, endişeleri sinema ile yaşadım. İyi ki de öyle yapmışım." ifadelerini kullanmıştı.