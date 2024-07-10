"Bir Avuç Dolar" filmi yeniden çekilecek

Sergio Leone imzalı, başrolünde Clint Eastwood'un yer aldığı Dolar Üçlemesi'nin ilk filmi "Bir Avuç Dolar"ın yeniden çevrimi için hazırlıklar başladı.

"Bir Avuç Dolar" filmi yeniden çekilecek

Sergio Leone imzalı Western klasiği "Bir Avuç Dolar"ın (A Fistful Of Dollars) yeniden çekileceği ortaya çıktı. Haberi Euro Gang Entertainment duyurdu.

Projenin yapımcılığını Euro Gang şefleri Gianni Nunnari, Simon Horsman ve  Enzo Sisti üstlenecek. Henüz hazlıkları süren filmle ilgil ayrıntılar gizli tutuluyor.

"Bir Avuç Dolar" filmi yeniden çekilecek - 1

Öte yandan Clint Eastwood'un başrolde olduğu; açgözlülük, gurur ve intikamla parçalanmış bir kasabada iki rakip aileyi birbirine karşı oynayan, isimsiz, başıboş bir silahşörün hikayesini konu alan "Bir Avuç Dolar" filmi, Akira Kurosawa'nın ikonik Japon klasiği "Yojimbo"nun resmi olmayan bir yeniden yapımıydı.

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