"Bir Avuç Dolar" filmi yeniden çekilecek

Öte yandan Clint Eastwood'un başrolde olduğu; açgözlülük, gurur ve intikamla parçalanmış bir kasabada iki rakip aileyi birbirine karşı oynayan, isimsiz, başıboş bir silahşörün hikayesini konu alan "Bir Avuç Dolar" filmi, Akira Kurosawa'nın ikonik Japon klasiği "Yojimbo"nun resmi olmayan bir yeniden yapımıydı.