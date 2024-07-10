"Bir Avuç Dolar" filmi yeniden çekilecek

Sergio Leone imzalı Western klasiği "Bir Avuç Dolar"ın (A Fistful Of Dollars) yeniden çekileceği ortaya çıktı. Haberi Euro Gang Entertainment duyurdu.
Projenin yapımcılığını Euro Gang şefleri Gianni Nunnari, Simon Horsman ve Enzo Sisti üstlenecek. Henüz hazlıkları süren filmle ilgil ayrıntılar gizli tutuluyor.
Öte yandan Clint Eastwood'un başrolde olduğu; açgözlülük, gurur ve intikamla parçalanmış bir kasabada iki rakip aileyi birbirine karşı oynayan, isimsiz, başıboş bir silahşörün hikayesini konu alan "Bir Avuç Dolar" filmi, Akira Kurosawa'nın ikonik Japon klasiği "Yojimbo"nun resmi olmayan bir yeniden yapımıydı.
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