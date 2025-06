Bir dönemin çocuk yıldızı 96 yaşında hayatını kaybetti

Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Gay, kariyerine “Our Gang” adlı komedi serisiyle başladı. Bu dizide birkaç bölümde rol aldıktan sonra, Alfalfa karakterinin kız arkadaşı Effie'ye hayat verdi. Dört yılı aşkın süre bu seride yer aldıktan sonra 1938 yılında başka projelere yöneldi.



Betsy Gay, sinema kariyerinde Tom Sawyer, Came the Brawn, Man of Conquest, A Day At The Circus ve Mystery Plane gibi 40’tan fazla filmde kamera karşısına geçti. 1941 yılında Columbia Pictures için çekilen kısa bir filmde jodel performansıyla da dikkat çekti.



Gay; piyano, banjo, keman, gitar ve akordeon eğitimi verilen bir müzik okulunda okudu. Ailesi 1935 yılında Hollywood’a taşındı ve Betsy Gay, burada çocuk oyuncu olarak kariyerine adım attı.



Usta oyuncu; Hometown Jamboree, County Barn Dance, Town Hall Party, Country America, International Party Time ve Polka Show gibi programlarda da boy gösterdi.



Betsy Gay, 1954 yılında Thomas Cashen ile evlendi. Çiftin Mimi, Gigi , Tommy, Suzy ve Cathy adlarında beş çocuğu var.