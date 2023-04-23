"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi İstanbullularla buluşacak.

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtılacak.

Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" bugün saat 20.23'te Galata Kulesi'nde izlenebilecek.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...