"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtılacak.

Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" bugün saat 20.23'te Galata Kulesi'nde izlenebilecek.