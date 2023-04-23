"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtılacak.
Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" bugün saat 20.23'te Galata Kulesi'nde izlenebilecek.
Cumhuriyet Müzemizin arşivinde bulunan ve yapay zeka ile yeniden üretilen fotoğraflar, dijital bir enstalasyona dönüştürüldü.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 23, 2023
Yapay zeka; çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü, dünden bugüne taşıdı.
“Bir Hayalin İnşası” saat 20:23’te Galata Kulesi'nde... pic.twitter.com/Cv0HBVDzad