Bir Minecraft Filmi gişede fırtına gibi esiyor!

Bir Minecraft Filmi vizyondaki ikinci haftasında da gişenin zirvesinde. Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiren yapı, ABD'de geçtiğimiz hafta sonu 80 milyon dolar hasılat elde etti.



Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı film dünya çapında ise toplam 550 milyon dolar hasılat elde etti.

YILIN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ

10 gündür vizyonda olan Bir Minecraft Filmi, bu yılın en çok kazanan filmi oldu. Marvel imzalı Captain America: Brave New World filmi dünya çapında 410 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren King of Kings filmi ise ABD gişesinde 19 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti. Filmin seslendirme kadrosunda Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill ve Pierce Brosnan gibi isimler yer alıyor.

Bir Minecraft Filmi aynı zamanda bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film oldu. Filmin bütçesinin 150 milyon dolar olduğu biliniyor.

