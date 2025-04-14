Bir Minecraft Filmi gişede fırtına gibi esiyor!
Jared Hess imzalı Bir Minecraft Filmi gişede rekor üstüne rekor kırdı.
Bir Minecraft Filmi vizyondaki ikinci haftasında da gişenin zirvesinde. Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiren yapı, ABD'de geçtiğimiz hafta sonu 80 milyon dolar hasılat elde etti.
Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı film dünya çapında ise toplam 550 milyon dolar hasılat elde etti.
YILIN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ
10 gündür vizyonda olan Bir Minecraft Filmi, bu yılın en çok kazanan filmi oldu. Marvel imzalı Captain America: Brave New World filmi dünya çapında 410 milyon dolar hasılat elde etmişti.
Geçtiğimiz hafta vizyona giren King of Kings filmi ise ABD gişesinde 19 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti. Filmin seslendirme kadrosunda Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill ve Pierce Brosnan gibi isimler yer alıyor.
Bir Minecraft Filmi aynı zamanda bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film oldu. Filmin bütçesinin 150 milyon dolar olduğu biliniyor.
BİR MINECRAFT FİLMİ KONUSU
Ünlü video oyun uyarlaması Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grup uyumsuzun bu diyarda yaşadıklarını konu ediniyor.
Bambaşka karaktere sahip olan bir grup arkadaş neredeyse sınırsız hayal gücünün hakim olduğu garip, kübik bir ülke olan Overworld’dedir. Eve geri dönüş yolunu bulmak için bu alışılmadık dünyaya hakim olmaları ve kendilerini zombiler ve yaban domuzları gibi tehditlere karşı savunmaları gerekir.
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