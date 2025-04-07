Bir Minecraft Filmi, sinema tarihine geçti

Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) vizyona girdi. Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiren yapım, rekor üstüne rekor kırdı.



Film, açılış hafta sonunda 157 milyon dolar hasılat elde etti. Film, bu yılın en iyi açılış hasılatını elde eden yapım oldu.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI



Bir Minecraft Filmi aynı zamanda sinema tarihine geçti. Yapım, bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film oldu. Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı filmin 70-90 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu. Beklentiyi aşan yapım, dünya çapında ise 301 milyon dolar hasılat elde etti.



Filmin bütçesinin 150 milyon dolar olduğu biliniyor.

