Bir Minecraft Filmi, sinema tarihine geçti
Bir Minecraft Filmi vizyona girdiği ilk haftada gişede zirveye yerleşti. Jared Hess imzalı film birden fazla rekora imza attı.
Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) vizyona girdi. Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiren yapım, rekor üstüne rekor kırdı.
Film, açılış hafta sonunda 157 milyon dolar hasılat elde etti. Film, bu yılın en iyi açılış hasılatını elde eden yapım oldu.
TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Bir Minecraft Filmi aynı zamanda sinema tarihine geçti. Yapım, bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film oldu. Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı filmin 70-90 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu. Beklentiyi aşan yapım, dünya çapında ise 301 milyon dolar hasılat elde etti.
Filmin bütçesinin 150 milyon dolar olduğu biliniyor.
BİR MINECRAFT FİLMİ KONUSU
Ünlü video oyun uyarlaması Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grup uyumsuzun bu diyarda yaşadıklarını konu ediniyor.
Bambaşka karaktere sahip olan bir grup arkadaş neredeyse sınırsız hayal gücünün hakim olduğu garip, kübik bir ülke olan Overworld’dedir. Eve geri dönüş yolunu bulmak için bu alışılmadık dünyaya hakim olmaları ve kendilerini zombiler ve yaban domuzları gibi tehditlere karşı savunmaları gerekir.
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