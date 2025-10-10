Bir Minecraft Filmi'nin devamı geliyor: Vizyon tarihi belli oldu
Popüler video oyunundan uyarlanan ve büyük gişe başarısı elde eden "Bir Minecraft Filmi"nin devamı geliyor. Filmin vizyon tarihi belli oldu.
Ünlü video oyunu Minecraft'ın film projesi "Bir Minecraft Filmi" bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film olarak sinema tarihine geçti.
Gişede de büyük başarı elde eden Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı filmin devam projesi için hazırlıklar başladı.
İlk filmin yönetmeni Jared Hess'in yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı Minecraft 2 filminin senaryosunu Hess ve Chris Galletta birlikte kaleme alacak.
2027'DE SİNEMALARDA
Yeni filmin hikayesi ve oyuncu kadrosu hakkındaki detaylar gizli tutulsa da vizyon tarihi açıklandı.
"Bir Minecraft Filmi"nin devam filmi, 23 Temmuz 2027 tarihinde vizyona girecek.
Öte yandan Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimlerin rol aldığı "Bir Minecraft Filmi" gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grup uyumsuzun bu diyarda yaşadıklarını anlatıyor.