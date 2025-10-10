Bir Minecraft Filmi'nin devamı geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Ünlü video oyunu Minecraft'ın film projesi "Bir Minecraft Filmi" bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film olarak sinema tarihine geçti.

Gişede de büyük başarı elde eden Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı filmin devam projesi için hazırlıklar başladı.

İlk filmin yönetmeni Jared Hess'in yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı Minecraft 2 filminin senaryosunu Hess ve Chris Galletta birlikte kaleme alacak.