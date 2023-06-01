"Bir Şiir Bir Hayat/Sakarya Türküsü" sergisi yarın AKM'de

Sönmezocak, Kısakürek'in şiirlerini dijital deneyimle sanatseverlerin beğenisine sunduklarını belirterek şunları kaydetti:



"Bu seneki şiirimiz Sakarya Türküsü. Hem bir dijital enstalasyonumuz hem dijital kişisel eşya sergimiz var. Bu sene Büyük Doğu'nun 80'inci, üstadın vefatının da 40'ıncı senesi. Sakarya Türküsü'nün içinde barındırdığı ideolojisi, fikri ve daha derinlerde barındırdığı iç dünyasını yansıtabilmek uğruna çok güzel bir dekor hazırladık. Şiir 1949'da İstanbul-Ankara treninde yazılıyor. Biz de ziyaretçilerimizi trenimize bindireceğiz. Ankara'ya doğru bir seyahat planladık, hatıra biletlerimiz, kondüktörlerimiz olacak. Tamamıyla o dekoru canlandıracağız. Bu arada üstadın sesinden Sakarya Türküsü'nü dinleyeceğiz. Onun hayatına dair fotoğrafları izleyeceğiz."



Sergiyi ziyaret edenlerin Kısakürek'in Sakarya Türküsü şirini yazdığı ortam ile şiirin derinliğini anlama ve hissetme fırsatı bulabileceklerini vurgulayan Sönmezocak, "AKM Galeri Salonu'nda yarından itibaren 11 Haziran Pazar gününe kadar tüm ziyaretçilerimizi burada bekliyoruz. Misafirlerimize 40. yıla ithafen seçtiğiniz 40 eserden hediyelerimiz olacak. Üstadın hayattayken tasarladığı kapaklarla planlandı. Büyük Doğu mücadelesinin 80'inci yılına ithafen de 80 bin baskı yapıldı. Gelen bütün misafirlerimizi de bu şekilde aslında ağırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.



Sergi, 11 Haziran'a kadar 10.00-19.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek anısına "40 Yıl 40 Eser" etkinliği 11 Haziran'da düzenlenecek.

