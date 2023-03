Bir Terennüm oyununun prömiyeri Kadıköy'de yapıldı

Firuze Engin'in kaleme aldığı, Gülhan Kadim'in yönettiği 'Bir Terennüm' yapımın oyuncu kadrosunda İpek Türktan ve Tolga İskit yer alıyor.



Yönetmen Kadim, oyunun 1970'teki sıkıyönetim yasağı ve salgındaki sokağa çıkma yasaklarında geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:



"İki ayrı zamanda aynı evin, aynı salonuna bakıyoruz. Başka sebeplerden sokağa çıkma yasaklarının aile içindeki karşılaşılan durumunu ele alıyoruz. Seyirci için çok güzel bir buluşma olacağını düşünüyorum. Bazı oyunlardan çıkınca bir sıcaklık ve kucaklaşma hissi gelir. Şu an galiba en çok ihtiyacımız olan duygular bunlar. O yüzden bu etkiyi yaratabilirsek ne mutlu bize. Seyirciden oyunla ilgili bunu duyarsak çok mutlu oluruz."



"OYUNCULUK YOLCULUĞUMDA BU OYUN BİR KÖŞE TAŞI OLDU"

Oyuncu Tolga İskit, seyirciyi zaman içinde yolculuğa çıkaran bir oyunu sahneleyeceklerini ifade ederek, "Yaklaşık 50 yıllık bir süreci iç içe görecek izleyiciler. Biraz hafıza, biraz bellek, biraz da aile ilişkilerinin harmanlandığı güzel bir oyun 'Bir Terennüm'" dedi.



Oyunun mart ve nisan ayında Kumbaracı50, Baba Sahne ve Oyun Atölyesi gibi sahnelerde tiyatroseverlerle buluşacağını belirten İskit, şöyle devam etti:



"Benim oyunculuk yolculuğumda bu oyunun bir köşe taşı olduğunu düşünüyorum. Biraz unuttuğum biraz da yeni öğrendiğim birtakım yerler oldu. Ekibimiz çok değerli. Hepsiyle çalışmak ayrı bir onurdu benim için. Benim için çok şımarık bir prova süreciydi. Bu her zaman bulunmuyor. Hem yönetmenime hem de partnerime çok teşekkür ediyorum."