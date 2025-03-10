Bir yılda 6 projede başrolü üstlendi: Nicole Kidman'ın yeni filmi yolda

Filmde Kidman'a Succession ile adından söz ettiren Matthew Macfadyen eşlik ediyor.

Ödüllü oyuncu şu sıralar yeni filmi Holland ile gündemde. Yeni filminin gösterimi için South by Southwest (SXSW) adlı film festivaline katılan oyuncu, filmde eşininin bir şeyler gizlediğini düşünen Nancy adlı karakteri canlandırıyor.

Usta oyuncu Nicole Kidman , 2024 yılında 6 farklı projede yer aldı. Expats, A Family Affair, The Perfect Couple, Spellbound, Babygirl ve Lioness dizisinin ikinci sezonunda rol alan oyuncu, oldukça yoğun bir yılı geride bıraktı.

YİNE YOĞUN BİR YIL MI OLACAK?

Festivalde oyuncuya mola verip vermeyeceği soruldu. Kidman, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada bu yılın "aslında o kadar çılgın olmayacağını" söyledi.

Usta oyuncu, "Bu yıl Holland var, Nine Perfect Strangers var ve sonra yılın geri kalanında yokum" diye ekledi. Mimi Cave'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Kidman aynı zamanda yapımcı. Film, 27 Mart'ta dijital platformda yayınlanacak.