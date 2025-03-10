Bir yılda 6 projede başrolü üstlendi: Nicole Kidman'ın yeni filmi yolda
Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, geçtiğimiz yıl yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettirdi. Oyuncu şimdi de yeni filmiyle gündemde.
Usta oyuncu Nicole Kidman, 2024 yılında 6 farklı projede yer aldı. Expats, A Family Affair, The Perfect Couple, Spellbound, Babygirl ve Lioness dizisinin ikinci sezonunda rol alan oyuncu, oldukça yoğun bir yılı geride bıraktı.
Ödüllü oyuncu şu sıralar yeni filmi Holland ile gündemde. Yeni filminin gösterimi için South by Southwest (SXSW) adlı film festivaline katılan oyuncu, filmde eşininin bir şeyler gizlediğini düşünen Nancy adlı karakteri canlandırıyor.
Filmde Kidman'a Succession ile adından söz ettiren Matthew Macfadyen eşlik ediyor.
YİNE YOĞUN BİR YIL MI OLACAK?
Festivalde oyuncuya mola verip vermeyeceği soruldu. Kidman, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada bu yılın "aslında o kadar çılgın olmayacağını" söyledi.
Usta oyuncu, "Bu yıl Holland var, Nine Perfect Strangers var ve sonra yılın geri kalanında yokum" diye ekledi. Mimi Cave'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Kidman aynı zamanda yapımcı. Film, 27 Mart'ta dijital platformda yayınlanacak.
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