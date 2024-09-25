Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi 25 Ekim'de vizyona girecek

Başrollerinde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı 1930’lu yıllarda geçecek olan Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.



Mart ayında çekimleri gerçekleştirilen filmde, yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak, 17 ayrı mekan 30 kişilik sanat ekibiyle yeniden düzenlendi.



Filmin içinde kullanılan objeler, kostümler ve sahnelerin çekimleri için 5 aylık bir araştırma gerçekleştirildi.



ÇOK SAYIDA KOSTÜM DİKİLDİ

Filmin ana kastının yanı sıra yapımda yer alan 3 bin 500 figüran için, 2 bin 500 kostüm, 2 bin özel ayakkabı üretildi. Filmin taşıyıcı hikayesi opera sahnesinde 500 izleyici, Sofya Balosu sahnesinde ise 600 figüran özel hazırlanmış kostüm giydi.



Bensu Soral'ın hayat verdiği "Miti" karakterinin Mustafa Kemal Atatürk ile dans ettiği sahnede kullanılan gece elbisesi için ise 300 metre organze kumaş kullanılırken, ana karakterlerin giyeceği günlük kostümlerin gerçekliğini sağlamak için tüm parçalar tek tek elde zımparalanarak renkleri solduruldu.



Dönemin vazgeçilmez aksesuarı şapkaların bir bölümü Londra'dan, bir bölümü ise özel koleksiyonerlerin koleksiyonlarından temin edildi. Sekiz haftada Ankara'da çekilen film, 1930'lu yıllarda genç bir Cumhuriyet olan Türkiye'nin girdiği modernleşme sürecini işliyor.