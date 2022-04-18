Birleşik Krallık tarihinin tüm kraliçeleri bu sergide toplanacak

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platinum Jübile serisi kapsamında Birleşik Krallık tarihinin tüm kraliçeleri özel bir sergide bir araya geliyor.

Birleşik Krallık tarihinin tüm kraliçeleri bu sergide toplanacak

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 12:45 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 13:42

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümdarlıktaki 70. yılını işaret eden Platinum Jübile kutlamaları sanat dünyasında da etkisini gösteriyor.

Birleşik Krallık tarihinin yedi kraliçesinin en özel portreleri, Londra’da Sotheby müzayede evinde ziyaretçilerle buluşacak.

Sergide, İskoçya Kraliçesi Mary, Kraliçe Victoria, Kraliçe Anne, Kraliçe Mary, Kraliçe II. Mary ve elbette Kraliçe II. Elizabeth’in porteleri yer alacak.

YEDİ KRALİÇE BİR ARADA 

Kraliçe I. Elizabeth’in, 1588 yılındaki İspanya Armada zaferini konu alan portresi, serginin öne çıkan tablolarından biri olarak görülüyor. Andy Warhol’un ‘Hükmeden Kraliçeler’ adlı portreleri ise sergide yalnızca klasik portrelerin yer almayacağını gösteriyor.

Birleşik Krallık tarihi boyunca hükümdarlık yapmış olan kraliçelerin portreleri, 28 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

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