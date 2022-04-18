Birleşik Krallık tarihinin tüm kraliçeleri bu sergide toplanacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümdarlıktaki 70. yılını işaret eden Platinum Jübile kutlamaları sanat dünyasında da etkisini gösteriyor.



Birleşik Krallık tarihinin yedi kraliçesinin en özel portreleri, Londra’da Sotheby müzayede evinde ziyaretçilerle buluşacak.



Sergide, İskoçya Kraliçesi Mary, Kraliçe Victoria, Kraliçe Anne, Kraliçe Mary, Kraliçe II. Mary ve elbette Kraliçe II. Elizabeth’in porteleri yer alacak.

