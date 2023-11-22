Black Mirror 7. sezon onayı aldı

Distopik antoloji dizisi Black Mirror'un yeni bir sezonla devam edeceği duyuruldu.

Black Mirror 7. sezon onayı aldı

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 7. sezonunun geleceği duyuruldu.

Dijital bir platformda yayınlanan dizinin yeni sezonunda hangi oyuncuların rol alacağı açıklanmadı. 6. sezonu eleştirmenlerden ve seyirciler karışık yorumlar alan dizi, Charlie Brooker imzası taşıyor.

Dizinin 6. sezonunda Clara Rugaard, Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett gibi ünlü isimler yer almıştı.

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