Black Panther yıldızı Connie Chiume hayatını kaybetti

Marvel filmi Black Panther'da rol alan ünlü oyuncu Connie Chiume, 72 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda ödül kazanan aktris, Rhythm City, Zone 14 ve en son Gomora gibi yapımlarla tanınıyor.

Johannesburg'daki bir hastanede hayatını kaybeden oyuncu, 1989 yılında Güney Afrika'nın popüler televizyon dizisi Inkom' Edla Yodwa'da rol alarak ünlendi.

Chiume, 2018 Black Panther filminde Wakanda Kabile Konseyi üyesi Zawavari rolünü canlandırdı. Oyuncunun son rolü bu yılın başlarında yayınlanan Heart of the Hunter oldu.

Soon Comes Night adlı TV dizisinde yer alan Chiume, 2000 yılında Soul City'deki rolüyle Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu dalında NTVA Avanti Ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü.