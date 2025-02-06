Black Sabbath ve Ozzy Osbourne aynı sahnede: 20 yıl sonra ilk kez bir aradalar

Black Sabbath üyeleri bir araya geliyor. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward, 5 Temmuz'da İngiltere'de konser verecek. Konserde Black Sabbath üyeleri Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward'un 20 yıl sonra ilk kez bir araya gelecek.

"Back to the Beginning" adlı yardım konserinde Metallica, Pantera, Slayer, Gojira ve Anthrax gibi gruplarda müzikseverlerle buluşacak. Osbourne uzun süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle grup üyelerine sahnede katılmadan önce tek başına kısa bir performans sergileyecek.

