Blade filmi çekilecek mi?

Marvel 2019 yılında Blade filminin yeniden çekileceğini ve Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nin başrolü üstleneceğini duyurmuştu. Ancak filmin yönetmeni birkaç kez değişti ve bazı oyuncuların da filmden ayrılmasıyla proje ertelendi.

Mahershala Ali ise proje konusunda umutlu. Jurassic World Rebirth filmin New York galasına katılan oyuncu, "Marvel'ı arayın. Ben hazırım. Onlara hazır olduğumu söyleyin." diyerek proje için heyecanlı olduğunu dile getirdi.