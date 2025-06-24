Blade filmi çekilecek mi?
Şu sıralar Jurassic World: Rebirth filmiyle gündemde olan Mahershala Ali, bir türlü çekilemeyen Blade filmi hakkında konuştu.
Marvel 2019 yılında Blade filminin yeniden çekileceğini ve Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nin başrolü üstleneceğini duyurmuştu. Ancak filmin yönetmeni birkaç kez değişti ve bazı oyuncuların da filmden ayrılmasıyla proje ertelendi.
Mahershala Ali ise proje konusunda umutlu. Jurassic World Rebirth filmin New York galasına katılan oyuncu, "Marvel'ı arayın. Ben hazırım. Onlara hazır olduğumu söyleyin." diyerek proje için heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Marvel Stüdyoları, yeni Blade filmini, WandaVision, Loki ve Eternals gibi yapımlarla aynı anda 2019'da duyurdu. Tüm projeler hayata geçti ancak Blade hala çekilemedi.
Blade, Marvel Comics tarafından yaratılmış süper-kahramanlık ve vampir avcılığı yapan kurgusal bir çizgi roman karakteridir.
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