Blake Lively-Justin Baldoni davası sürüyor: Taylor Swift ifadeye çağırıldı

Hakkındaki suçlamaları reddeden Justin Baldoni de Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolarlık iftira davası açmıştı.

Uzun bir aradan sonra "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" ile beyazperdeye dönen Blake Lively, filmdeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla birkaç ay önce dava açmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Baldoni, rol arkadaşı Blake Lively'yi, popüler filmin prodüksiyonu üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için pop yıldızı Taylor Swift'i kullanmakla suçlamıştı.

Devam eden dava sürecinde yeni bir gelişme oldu. Ünlü şarkıcı Taylor Swift, tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

"FİLM SETİNE HİÇ AYAK BASMADI"

Swift'in ekibinden TMZ'ye yapılan açıklamada, "Taylor Swift bu filmin setine hiç ayak basmadı, oyuncu seçimi veya yaratıcı kararlarda yer almadı, filmin müziğini de yapmadı. Dünya turnesinde olduğu için filmi yayınlandıktan haftalar sonra bile izleyemedi" denildi.

Ünlü ismin temsilcisi sözlerine "Taylor'ın bu filmle bağlantısı, 'My Tears Ricochet' adlı bir şarkının kullanımına izin vermesiydi" diye devam etti.