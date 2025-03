Blake Lively favori rolünü açıkladı

Başrollerinde Blake Lively ve Anna Kendrick'in yer aldığı Küçük Bir Rica filminin devamı geliyor. Paul Feig imzalı filmin adı ise "Another Simple Favor" olacak. Feig, filmin 1 Mayıs'ta dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.



Kariyeri boyunca Gossip Girl, The Sisterhood of the Traveling Pants, The Age of Adaline, It Ends With Us gibi yapımlarda rol alan oyuncu en sevdiği rolü açıkladı.



37 yaşındaki oyuncu, Küçük Bir Rica filminde canlandırdığı Emily Nelson karakterinden bahsederken "Bu karaktere bayılıyorum. Muhtemelen oynama şansına eriştiğim en favori karakterim" ifadelerini kullandı.

ANOTHER SIMPLE FAVOR HAKKINDA

Devam filminde Stephanie Smothers (Kendrick) ve Emily Nelson (Lively), Emily'nin zengin bir İtalyan iş adamıyla olan düğünü için İtalya'nın Capri kentine seyahat eder ve burada büyük bir cinayet yaşanır. Oyuncu kadrosunda ayrıca orijinal filmde rol alan Andrew Rannells, Bashir Salahuddin ve Henry Golding ile Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell ve Allison Janney yer alıyor.