Blake Lively'nin yeni filmi Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Katar'da yasaklandı

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'nin yeni filmi için geri sayım başladı. Oyuncu, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Film, öpüşme sahneleri nedeniyle Katar'da yasaklandı. Ülkede daha önce Senden Başka, Büyü de Gel, Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Barbie gibi filmler yasaklanmıştı.