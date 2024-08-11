Blake Lively'nin yeni filmi Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Katar'da yasaklandı

Başrollerinde Blake Lively ile Justin Baldoni'nin yer aldığı It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmi Katar'da yasaklandı.

Blake Lively'nin yeni filmi Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Katar'da yasaklandı

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'nin yeni filmi için geri sayım başladı. Oyuncu, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

, öpüşme sahneleri nedeniyle 'da yasaklandı. Ülkede daha önce Senden Başka, Büyü de Gel, Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Barbie gibi filmler yasaklanmıştı.

Blake Lively'nin yeni filmi Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Katar'da yasaklandı - 1

HAKKINDA

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Justin Baldoni'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 16 Ağustos'ta sinemalarda.

It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminden ilk fragman

It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminden ilk fragman

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