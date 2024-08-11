Blake Lively'nin yeni filmi Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Katar'da yasaklandı

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'nin yeni filmi için geri sayım başladı. Oyuncu, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Film, öpüşme sahneleri nedeniyle Katar'da yasaklandı. Ülkede daha önce Senden Başka, Büyü de Gel, Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Barbie gibi filmler yasaklanmıştı.
FİLM HAKKINDA
Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Justin Baldoni'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 16 Ağustos'ta sinemalarda.
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