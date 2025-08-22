Blake Lively'nin yeni projesi belli oldu
Son olarak "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni ile davalık olan Blake Lively, beyaz perdeye geri dönüyor.
Ryan Reynolds ile mutlu bir evliliği olan Blake Lively'nin yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Lionsgate yapımcılığında hayata geçirilecek olan “The Survival List” adlı aksiyon-romantik komedi filminde hem başrol oynayacak hem de yapımcı olarak görev alacak.
Filmin senaryosunu Tom Melia kaleme alırken; Lively, projede Annie karakterine hayat verecek.
Film, Annie'nin istemeden dahil olduğu bir doğa temalı televizyon programı sırasında meşhur bir hayatta kalma uzmanı Chopper Lane ile ıssız bir adaya düşmesiyle başlayacak. Ancak Lane'in sahtekar olduğunun anlaşılmasıyla hayatta kalma mücadelesini Annie üstlenecek.
Henüz hazırlıkları süren filmde, Chopper Lane karakterini kimin canlandıracağı belli olmadı.
Yönetmen koltuğunda Scott O'Brien'ın oturacağı “The Survival List” adlı filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.
- Film
- Blake-Lively
- Hollywood