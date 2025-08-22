Ryan Reynolds ile mutlu bir evliliği olan Blake Lively'nin yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Lionsgate yapımcılığında hayata geçirilecek olan “The Survival List” adlı aksiyon-romantik komedi filminde hem başrol oynayacak hem de yapımcı olarak görev alacak.

Filmin senaryosunu Tom Melia kaleme alırken; Lively, projede Annie karakterine hayat verecek.