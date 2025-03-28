Blue grubunun üyeleri Galata Köprüsü'nde şarkı söyledi

Efsanevi İngiliz müzik grubu Blue, 5 ve 6 Mart tarihlerinde İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Blue grubunun üyeleri, konserden günler sonra İstanbul'dan paylaşım yaptı. Grup, Galata Köprüsü'nde şarkı söyledikleri anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa ve Lee Ryan'dan oluşan müzik grubu 2000 yılında kuruldu.

Ünlü grup, 2011'de Birleşik Krallık adına Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etti. Blue, 2011 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "I Can" adlı şarkı ile 11. oldu.

