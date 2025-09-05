Bluey filmi geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Avustralya yapımı animasyon dizisi "Bluey", beyazperdeye uyarlanıyor. Dizinin yaratıcısı Joe Brumm, filmin hem senaryosunu kaleme alıyor hem de yönetmenliğini üstleniyor.

Melanie Zanetti ve David McCormack'in seslendirme kadrosunda yer aldığı filmin vizyona gireceği tarih belli oldu.

2027'DE VİZYONDA

Richard Jeffery'nin ortak yönetmen olarak görev yapacağı proje, 6 Ağustos 2027 tarihinde gösterime girecek.

Film, Bluey’nin annesi, babası ve küçük kız kardeşi Bingo ile paylaştığı eğlenceli ve öğretici maceralarını konu alacak.

2018’de Avustralya’da yayın hayatına başlayan "Bluey", kısa sürede çok sevildi. Animasyon, Emmy ve BAFTA ödülleri kazandı.